Bürgermeister Dietmar Gottwald (rechts) und Hauptamtsleiter Markus Schmidt besprechen den Haushaltsplan der Gemeinde Rossau.
Bürgermeister Dietmar Gottwald (rechts) und Hauptamtsleiter Markus Schmidt besprechen den Haushaltsplan der Gemeinde Rossau. Bild: Rita Türpe
Schadhafte Straßenabschnitte wie in Niederrossau an Gemeindeverwaltung und Feuerwehr gibt es im Rossauer Gemeindegebiet viele. Das Geld reicht auch 2026 nicht für alle Reparaturen.
Schadhafte Straßenabschnitte wie in Niederrossau an Gemeindeverwaltung und Feuerwehr gibt es im Rossauer Gemeindegebiet viele. Das Geld reicht auch 2026 nicht für alle Reparaturen. Bild: Rita Türpe
Der Industriepark in Oberrossau ist das größte Gewerbegebiet der Gemeinde. Das Areal liegt verkehrsgünstig unweit einer Anschlussstelle der A 4.
Der Industriepark in Oberrossau ist das größte Gewerbegebiet der Gemeinde. Das Areal liegt verkehrsgünstig unweit einer Anschlussstelle der A 4. Bild: Rita Türpe
Mittweida
„Angespannte Haushaltslage“: Rossaus Bürgermeister erklärt Sparmaßnahmen
Von Rita Türpe
Der Gemeinderat in Rossau hat sich auf einen Haushaltsentwurf für das laufende Jahr verständigt. Wichtige Projekte und Investitionen in die Infrastruktur sind enthalten. Doch es gibt auch Kürzungen.

Mehrere Monate haben die Rossauer Gemeinderäte um einen Haushaltsentwurf für 2026 gerungen. Am Ende fand ein Zahlenwerk die Zustimmung, das nach Angaben von Kämmerer Nicolai Pippig Ausgaben in Höhe von 7,2 Millionen Euro vorsieht. Doch viele große Projekte sind damit laut Bürgermeister Dietmar Gottwald (parteilos) nicht zu machen. Vor allem...
Mehr Artikel