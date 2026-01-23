„Angespannte Haushaltslage“: Rossaus Bürgermeister erklärt Sparmaßnahmen

Der Gemeinderat in Rossau hat sich auf einen Haushaltsentwurf für das laufende Jahr verständigt. Wichtige Projekte und Investitionen in die Infrastruktur sind enthalten. Doch es gibt auch Kürzungen.

Mehrere Monate haben die Rossauer Gemeinderäte um einen Haushaltsentwurf für 2026 gerungen. Am Ende fand ein Zahlenwerk die Zustimmung, das nach Angaben von Kämmerer Nicolai Pippig Ausgaben in Höhe von 7,2 Millionen Euro vorsieht. Doch viele große Projekte sind damit laut Bürgermeister Dietmar Gottwald (parteilos) nicht zu machen. Vor allem... Mehrere Monate haben die Rossauer Gemeinderäte um einen Haushaltsentwurf für 2026 gerungen. Am Ende fand ein Zahlenwerk die Zustimmung, das nach Angaben von Kämmerer Nicolai Pippig Ausgaben in Höhe von 7,2 Millionen Euro vorsieht. Doch viele große Projekte sind damit laut Bürgermeister Dietmar Gottwald (parteilos) nicht zu machen. Vor allem...