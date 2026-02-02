MENÜ
Stefan Ritter kennt und schätzt den Fundus an historischen Unterlagen im Archiv des Rossauer Geschichtsvereins.
Stefan Ritter kennt und schätzt den Fundus an historischen Unterlagen im Archiv des Rossauer Geschichtsvereins. Bild: Rita Türpe
Mittweida
Junger Rossauer trägt sich in Ehrenbuch ein: Stefan Ritter und sein Einsatz für die Gemeinde
Von Rita Türpe
Ein 29-Jähriger ist in Rossau für ehrenamtliche Aktivitäten und seinen Beitrag zur Dorfentwicklung geehrt worden. Er engagiert sich für Feuerwehr, Jugendklub, Geschichtsverein und im Gemeinderat.

Die Ehrung mit einem Eintrag in das Ehrenbuch der Gemeinde Rossau sei für ihn „total überraschend“ gekommen, sagte Stefan Ritter. Der 29-jährige Verwaltungsfachangestellte ist in mehreren Ehrenämtern tätig. Die Wertschätzung seines Einsatzes freut ihn und spornt an.
