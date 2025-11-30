Ansturm auf das Schneemannland: Hunderte fleißige Handwerker in Drechslerei in Riechberg

Mittweida
Wer will fleißige Handwerker sehn? Der musste am Sonntag in den Hainichener Ortsteil Riechberg gehen. Das Lichtelfest war wieder ein Besuchermagnet.
Das Lichtelfest im Schneemannland der Drechslerei Wagner in Riechberg hat am 1. Advent wieder Hunderte Besucher in den Hainichener Ortsteil gelockt. Von 10 bis 17 Uhr hatten die Werkstätten an der Pappelallee 7a geöffnet. Dort stand auch Seniorchef Volkmar Wagner wieder selbst an der Drechselbank. Die Bastelstube war für alle Besucher...
