Premiere im „Schneemannland“ der Drechslerei Wagner bei Hainichen - mit Herrnhuter Stern und einem besonderen Karton

„Schöne Bescherung“ heißt das neueste Werk aus der Drechslerei Volkmar Wagner. Dafür arbeiten die Volkskunstmacher Hand in Hand mit zwei Traditionsbetrieben aus der Oberlausitz und Chemnitz.

Die Weihnachtsdekoration ist bei den meisten wieder verstaut, doch die nächste Adventszeit kommt gewiss - und dann werden sie wieder geöffnet: blaue Kartons, bedruckt mit roten, gelben und weißen Sternen. Die Verpackung mit Rautenmuster ist über Jahrzehnte selbst zum Markenzeichen geworden und verrät: Hier drin steckt ein Herrnhuter Stern....