  • Premiere im „Schneemannland“ der Drechslerei Wagner bei Hainichen - mit Herrnhuter Stern und einem besonderen Karton

Tony Wagner von der Drechslerei, Jens Ruppert, Verkaufsleiter bei Herrnhuter, und Jürgen Richter, Geschäftsführer Richter Kartonagen (v.l.).
Der Neuzugang im Schneemannland heißt „Schöne Bescherung“. Der „Sternemacher“ vorn rechts ist extra erhältlich.
Für die Figuren in der Schachtel arbeiten die Drechslerei Volkmar Wagner in Riechberg, die Firma Herrnhuter Sterne und die Firma Richter Kartonagen in Chemnitz zusammen.
Schon bei den Figuren Emmi und Jonas aus der „City Kids“-Reihe haben die Riechberger mit Herrnhuter zusammengearbeitet. Die Produktion des Duos läuft jetzt aus.
Mit diesem überdimensionalen Modell wird auf Messen geworben.
Mittweida
Premiere im „Schneemannland“ der Drechslerei Wagner bei Hainichen - mit Herrnhuter Stern und einem besonderen Karton
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
„Schöne Bescherung“ heißt das neueste Werk aus der Drechslerei Volkmar Wagner. Dafür arbeiten die Volkskunstmacher Hand in Hand mit zwei Traditionsbetrieben aus der Oberlausitz und Chemnitz.

Die Weihnachtsdekoration ist bei den meisten wieder verstaut, doch die nächste Adventszeit kommt gewiss - und dann werden sie wieder geöffnet: blaue Kartons, bedruckt mit roten, gelben und weißen Sternen. Die Verpackung mit Rautenmuster ist über Jahrzehnte selbst zum Markenzeichen geworden und verrät: Hier drin steckt ein Herrnhuter Stern....
