Arbeiten auf der Ritterburg oder im Freibad: Fünf coole Jobangebote in Mittelsachsen

Wie wäre es mit Kriebstein oder Augustusburg als Arbeitsort? Im Landkreis sind Arbeitsstellen in tollen Ausflugszielen zu besetzen. Auch Lokführer, Kapitäne und Bademeister sind derzeit sehr gefragt.

Die Stadt Frankenberg sucht aktuell eine Saisonkraft für den Winterdienst und die Straßenreinigung, das Krankenhaus Mittweida einen Mitarbeiter für die OP-Reinigung. Auch das sind nicht alltägliche Stellenangebote. Doch in Mittelsachsen locken derzeit weitere Jobs, die das Prädikat außergewöhnlich verdienen. Auf jeden Fall sind die... Die Stadt Frankenberg sucht aktuell eine Saisonkraft für den Winterdienst und die Straßenreinigung, das Krankenhaus Mittweida einen Mitarbeiter für die OP-Reinigung. Auch das sind nicht alltägliche Stellenangebote. Doch in Mittelsachsen locken derzeit weitere Jobs, die das Prädikat außergewöhnlich verdienen. Auf jeden Fall sind die...