Artus - Excalibur: Hochschulbühne Mittweida mit neuem Musical

Mittweida
Die Mittweidaer „Hochschulbühne“ präsentiert im Dezember erstmals ihre diesjährige Aufführung. Der Kartenvorverkauf startet jetzt.
Das zweite Jahr in Folge hat die „Hochschulbühne“ eine Musicaldarstellung vorbereitet. Das 2014 gegründete Team aus über 70 Hochschulangehörigen präsentiert „Artus - Excalibur“, ein bekanntes Musical des Komponisten Frank Wildhorn. Dieses basiert auf der mythologischen Sage von König Artur.
