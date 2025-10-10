Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Team der Hochschulbühne bei den Proben für ihr diesjähriges Musical.
Das Team der Hochschulbühne bei den Proben für ihr diesjähriges Musical. Bild: Tamara Huhle
Das Team der Hochschulbühne bei den Proben für ihr diesjähriges Musical.
Das Team der Hochschulbühne bei den Proben für ihr diesjähriges Musical. Bild: Tamara Huhle
Mittweida
Artus - Excalibur: Hochschulbühne Mittweida mit neuem Musical
Von Alisa Marcinkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mittweidaer „Hochschulbühne“ präsentiert im Dezember erstmals ihre diesjährige Aufführung. Der Kartenvorverkauf startet jetzt.

Das zweite Jahr in Folge hat die „Hochschulbühne“ eine Musicaldarstellung vorbereitet. Das 2014 gegründete Team aus über 70 Hochschulangehörigen präsentiert „Artus - Excalibur“, ein bekanntes Musical des Komponisten Frank Wildhorn. Dieses basiert auf der mythologischen Sage von König Artur.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
4 min.
„Der Pfandhauptmeister“ aus Sachsen: So hat Alex Müller schon ein kleines Vermögen angesammelt
„Pfandhauptmeister" Alex Müller sortiert seine Beute. Der Dresdner hat sich vorgenommen, täglich mindestens eine Stunde lang Flaschen zu sammeln, um sich ein Auto zu finanzieren.
Das Geld liegt für den selbst ernannten „Pfandhauptmeister“ Alex Müller auf der Straße. Der Dresdner hat durchs Flaschensammeln in wenigen Monaten schon einen Haufen Geld gescheffelt – und Millionen Klicks im Internet.
Jürgen Becker
08:30 Uhr
4 min.
Vor, während und nach der Operation dabei: Was eine 19-jährige Chemnitzerin an ihrem Job im Krankenhaus mag
Cecile Zeise hat drei Jahre Ausbildung hinter sich. Nun hat sie als Anästhesietechnische Assistentin am Klinikum Chemnitz angefangen.
Vor einem Monat hat Cecile Zeise ihre Stelle als Anästhesietechnische Assistentin im Klinikum Chemnitz angetreten. Vom Erwachsenwerden in der Ausbildung, intensivem Patientenkontakt und Dankbarkeit.
Erik Anke
24.09.2025
1 min.
Lutherstraße in Mittweida bleibt vorerst gesperrt: Das Ende ist in Sicht
Die Baustelle in der Lutherstraße in Mittweida bleibt vorerst bestehen.
Wegen Havarieschäden ist die Lutherstraße in Mittweida gesperrt. Nach einer Entwarnung soll die Baustelle nun doch in eine weitere Runde gehen.
Alisa Marcinkowski
08:28 Uhr
1 min.
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Stefan Stolp
11:33 Uhr
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße am Samstagmorgen über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Update
In Geyer ist die Elterleiner Straße am Samstagmorgen wegen eines schweren Unfalls mehrere Stunden gesperrt gewesen.
Ein Transporter überschlägt sich. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
25.09.2025
1 min.
„CampusLounge“ in Mittweida schließt
Die CampusLounge in der Rochlitzer Straße von außen.
Sie wollten das soziale Leben in Mittweida aktivieren: Rund ein Jahr nach der Eröffnung schließen junge Unternehmer ihre Bar in der Rochlitzer Straße.
Alisa Marcinkowski
Mehr Artikel