Magie auf der Hochschulbühne: „Artus - Excalibur“ verzaubert Mittweida

Mittweida
In Mittweida wird es mythisch: Mit viel Leidenschaft inszeniert die Hochschulbühne das Musical „Artus - Excalibur“. Nun feierte das Stück eine Premiere, die vor allem emotional überzeugte.
Es war ein gelungener Abend, eine herrlich anzusehende Premiere: „Artus - Excalibur“, einem Stück von Frank Wildhorn. Aufgeführt in Mittweida. Inszeniert von der Hochschulbühne um Regisseur Mike Winkler, einem Professor an der Medien-Fakultät.
