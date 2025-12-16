MENÜ
Titelheld Artus (Tobias Gühler) und Ritter Lancelot (Finn Horn) im Kampf mit einem feindlichen Ritter (Justus Helke).
Titelheld Artus (Tobias Gühler) und Ritter Lancelot (Finn Horn) im Kampf mit einem feindlichen Ritter (Justus Helke). Bild: Johannes Scharf
König Artus (Tobias Gühler) richtet „Excalibur“ gen Himmel. Im Hintergrund singen Darsteller der Hochschulbühne im Chor.
König Artus (Tobias Gühler) richtet „Excalibur“ gen Himmel. Im Hintergrund singen Darsteller der Hochschulbühne im Chor. Bild: Franziska Biehl
Merlin (Moritz Pistorius) und Morgana (Leonie Böhme) bieten den Zuschauern eine Show mit dem Song „Begehren“.
Merlin (Moritz Pistorius) und Morgana (Leonie Böhme) bieten den Zuschauern eine Show mit dem Song „Begehren“. Bild: Johannes Scharf
Mittweida
Magie auf der Hochschulbühne: „Artus - Excalibur“ verzaubert Mittweida
Von Alisa Marcinkowski
In Mittweida wird es mythisch: Mit viel Leidenschaft inszeniert die Hochschulbühne das Musical „Artus - Excalibur“. Nun feierte das Stück eine Premiere, die vor allem emotional überzeugte.

Es war ein gelungener Abend, eine herrlich anzusehende Premiere: „Artus - Excalibur“, einem Stück von Frank Wildhorn. Aufgeführt in Mittweida. Inszeniert von der Hochschulbühne um Regisseur Mike Winkler, einem Professor an der Medien-Fakultät.
