„Mittnight Show“ in Mittweida: „Ich werd‘ erwachsen – holt mich hier raus.“

Mittweida
Nayma König moderiert die Late-Night-Show der Hochschule Mittweida – ein Projekt, das junge Talente ins Rampenlicht rückt. Schon die Kulisse verspricht eine nostalgische Reise ins Ferienlager.
Nayma König plant seit Ende Oktober mit ihren Kommilitonen die hauseigene Late-Night-Show der Hochschule Mittweida. Am Donnerstag nun geht die Produktion live. Und die Medienstudentin wird sie moderieren.
