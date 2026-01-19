MENÜ
Moderatorin Nayma König in der Kulisse für die Mittnight-Show.
Bild: Lilly Leißner
Moderatorin Nayma König in der Kulisse für die Mittnight-Show.
Bild: Lilly Leißner
Mittweida
„Mittnight Show“ in Mittweida: „Ich werd‘ erwachsen – holt mich hier raus.“
Von Lilly Leißner
Nayma König moderiert die Late-Night-Show der Hochschule Mittweida – ein Projekt, das junge Talente ins Rampenlicht rückt. Schon die Kulisse verspricht eine nostalgische Reise ins Ferienlager.

Nayma König plant seit Ende Oktober mit ihren Kommilitonen die hauseigene Late-Night-Show der Hochschule Mittweida. Am Donnerstag nun geht die Produktion live. Und die Medienstudentin wird sie moderieren.
