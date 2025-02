Asylunterkunft Waldheim: Ein Brand, ein Verdacht, zwei Demos und mehr als 1000 Unterschriften dagegen

Weiter Wirbel um die geplante Asyl-Erstaufnahmeeinrichtung bei Waldheim: Am Sonntag brannte es am Geschäft einer Friseurin, die Unterschriften gegen die Einrichtung sammelt. Für Montagabend waren nun zwei Demonstrationen angemeldet. Blieb es ruhig?

Dieser Einsatz der Feuerwehr in der Innenstadt von Waldheim am Sonntagabend hat für Aufsehen gesorgt. In einem Mehrfamilienhaus brannten gegen 18 Uhr Mülltonnen in einem Durchgang zum Hinterhof. Es ist das Haus an der Bahnhofstraße, in dem sich auch der Friseursalon von Peggy Ehnert befindet. Die Friseurmeisterin ist eine der Organisatorinnen...