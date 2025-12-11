Auch ohne Kanu des Manitu: Sky du Mont erobert Mittweida

Schauspieler Sky du Mont war am Donnerstagabend in Mittweida zu Besuch, nicht zum ersten Mal. Hat ihn der Gastgeber auch in seinem Hotel untergebracht?

Der Satz aus dem „Schuh des Manitu“ ist legendär: „Jetzt geht jeder noch mal aufs Klo und dann reiten wir los.“ Als Schauspieler Sky du Mont die Rolle des Santa Maria übernahm, war er längst international bekannt. Er hat mit seinen Filmen Millionen begeistert, Erfolge feiert er auch als Autor. Im Vorjahr im April war seine erste Lesung...