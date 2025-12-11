MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Falk Bernhardt
Bild: Falk Bernhardt
Bild: Falk Bernhardt
Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Auch ohne Kanu des Manitu: Sky du Mont erobert Mittweida
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schauspieler Sky du Mont war am Donnerstagabend in Mittweida zu Besuch, nicht zum ersten Mal. Hat ihn der Gastgeber auch in seinem Hotel untergebracht?

Der Satz aus dem „Schuh des Manitu“ ist legendär: „Jetzt geht jeder noch mal aufs Klo und dann reiten wir los.“ Als Schauspieler Sky du Mont die Rolle des Santa Maria übernahm, war er längst international bekannt. Er hat mit seinen Filmen Millionen begeistert, Erfolge feiert er auch als Autor. Im Vorjahr im April war seine erste Lesung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:30 Uhr
3 min.
Coca-Cola-Truck auf dem Freiberger Schloßplatz: So ist der Plan
Coca-Cola Trucks 2023 in der Nähe von München.
Demos, Maifeuer, Pumptrack, Bergparade - der Schloßplatz hat schon viel erlebt. Am Dienstag hält dort der Weihnachtstruck. Parken, Toiletten und Verpflegung: Das erwartet Gäste, Anwohner und Händler.
Cornelia Schönberg
07:00 Uhr
2 min.
Schokoladenpfeffer gibt Dessert und Wild eine Kakaonote
Schokoladenpfeffer zählt zu den Lang- oder Stangenpfeffern.
Haben Sie schon einmal etwas von Schokoladenpfeffer gehört? Bereits das Wort lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wie das Gewürz aussieht, wo es herkommt - und wie Sie es einsetzen können.
16:30 Uhr
4 min.
Kundenansturm auf Sachsens modernsten Supermarkt: So lief die Neueröffnung in Plauen
Andreas Hollenbach war am Donnerstagmorgen der erste Kunde im neuen Plauener Edeka-Center. Schon kurz vor 6 Uhr stand er vor der Tür.
Wer am Donnerstagmorgen ganz vorn sein wollte, als der Markt an der Reißiger Straße öffnete, musste sich schon eine Stunde vor der Eröffnung anstellen. Doch was sagen die Plauener über ihren neuen Markt?
Bernd Jubelt
07:18 Uhr
2 min.
Selbstgemachter Döner von Bruno Erfurt
Tiktok-Trend: Selbst gemachter Döner.
Für viele ist Döner nur ein Fastfood, das man auf der Straße essen kann. Doch was ist, wenn man eine gesündere und genauso leckere Alternative zu Hause zaubern kann? Diese Variante geht ganz einfach im Backofen und ist innerhalb von wenigen Minuten mit wenigen Handgriffen gemacht
Bruno Erfurt
02.12.2025
1 min.
Es gibt noch Karten: Sky du Mont kehrt nach Mittweida zurück
Bereits 2024 gastierte Sky du Mont zur Lesung in Mittweida.
Der bekannte Synchronsprecher, Schauspieler und Autor gastiert in Kürze zum zweiten Mal in der Stadt.
Franziska Bernhardt-Muth
02.12.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt Mittweida: In Kürze geht es los
Die Mittweidaer und ihre Gäste kommen ab Donnerstag zu Glühwein, Roster, Musik und Adventsfreude zusammen.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel