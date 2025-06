Auf den Spuren von Johannes Schilling: Bildhauer verwandeln in Mittweida Sandstein in Kunst

Zum fünften Mal findet im Museumsgarten des Museums Alte Pfarrhäuser ein Bildhauersymposium statt. Fünf Künstler dürfen ihre Ideen verwirklichen.

Wie aus Sandsteinquadern Kunstwerke entstehen, können ab dem 18. Juni Neugierige am Museum Alte Pfarrhäuser in Mittweida verfolgen, bei freiem Eintritt. In Gedenken an den Mittweidaer Bildhauer Johannes Schilling (1828-1910) findet zum fünften Mal ein Bildhauersymposium statt. Am 18. Juni um 14 Uhr ist Eröffnung im Museumsgarten, informiert...