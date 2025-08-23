Auftakt in Mittweida: Großes Interesse an Ausbildungsmesse

Die Ausbildungs- und Studienmesse „Schule macht Betrieb“ hat rund 2600 Besucher in die Sporthalle am Schwanenteich gelockt. Weitere Termine folgen.

Das Interesse junger Leute, sich über Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten zu informieren, scheint ungebrochen. So wertet der Landkreis auch den diesjährigen Auftakt zur Reihe der Messen „Schule macht Betrieb“ als Erfolg. In Mittweida kamen am Samstag rund 2600 Besucher in der Sporthalle am Schwanenteich zusammen, sagte Projektleiterin...