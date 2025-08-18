Ausbildungsmesse startet: „Schule macht Betrieb“ nimmt Fahrt auf

In Mittweida findet am Samstag der erste Teil von „Schule macht Betrieb“ statt. Über hundert Unternehmen stellen sich dabei vor.

Am Samstag startet wieder die mittelsächsische Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb". Schon traditionell macht dabei Mittweida den Auftakt zur dreiteiligen Messe. Von 10 bis 15 Uhr sind in und um die Sporthalle „Am Schwanenteich" Betriebe und Institutionen versammelt, die Schülern bei der Frage „Was soll ich bloß werden?"...