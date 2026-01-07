Bahnhofskur, neuer Parkplatz und noch mehr Skatespaß: Das plant Mittweida 2026 und 2027

Die Stadt hat ihren Haushaltsplan auf den Tisch gelegt. Mehrere Straßen sollen erneuert werden - und man will Geld für Feuerwehrleute, Schüler und Touristen ausgeben.

Wofür soll in diesem und im nächsten Jahr Geld in Mittweida investiert werden? Der Stadtrat hat sich festgelegt und zum fünften Mal einen Doppelhaushalt auf den Weg gebracht. „Wir planen sehr viele Investitionen. Die Finanzlage der Stadt ist gut und aus diesem Grund können wir uns die Projekte leisten“, sagt Oberbürgermeister Ralf...