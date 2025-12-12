Baufirma bekommt Kündigung: Mühlbach bei Frankenberg bleibt noch länger ein geteiltes Dorf

Der Bau an der wichtigen Kreisstraße ist unterbrochen worden. Auch im Winter kommt man dort mit dem Auto nicht durch. Eine neue Ausschreibung ist notwendig. Wie geht es mit dem Ausbau dann weiter?

Paukenschlag in Frankenberg: Stadt und Landkreis haben der in Mühlbach tätigen Baufirma gekündigt. Damit verzöget sich der Ausbau der Kreisstraße in dem Frankenberger Ortsteil in Höhe des Kindergartens „Windrädchen" weiter. Mühlbach bleibt somit ein geteiltes Dorf, eine Durchfahrt durch die Baustelle ist seit April 2024 nicht möglich.