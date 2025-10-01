Baustelle Lutherstraße in Mittweida: Arbeiten dauern länger

Mittweida
Wann der Schaden am Kanal behoben sein wird und die Straße wieder frei ist, kann noch nicht gesagt werden. Auch im nächsten Jahr müssen die Fachleute voraussichtlich noch einmal tätig werden.
An der Lutherstraße in Mittweida sind weiterhin starke Nerven gefragt - bei Baufachleuten, Anwohnern und Autofahrern. Vor kurzem war der 3. Oktober als Datum genannt worden, an die Kanalsanierung fertiggestellt sein sollte. Doch dieser Termin kann nicht gehalten werden, bestätigte Ulrich Pötzsch, Technischer Geschäftsleiter beim Wasser- und...
