  • „Bei mir im Küchenschrank klirren die Gläser“: Anwohner drängen auf Sanierung der Holperpiste in Marbach

Mittweida
„Bei mir im Küchenschrank klirren die Gläser“: Anwohner drängen auf Sanierung der Holperpiste in Marbach
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit Jahren ist die Staatsstraße 36 im Striegistaler Ortsteil Marbach unsaniert. Von einem „Schandfleck in Sachen Straßenbau“ spricht selbst das zuständige Amt. Baustart sollte 2026 sein. Eigentlich.

Der Ausbau der S 36 ab Kreisgrenze zum Ortsteil Marbach bis Abzweig Sportplatz sei ein Planungsziel des Landesamtes. Das sagte Karsten Mühlmann, Abteilungsleiter der Lasuv-Niederlassung Zschopau bereits 2024. Doch mit einem Baubeginn sei für den Abschnitt erst 2026 zu rechnen. „Marbach ist der letzte Schandfleck im Gemeindegebiet, was den...
