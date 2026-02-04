MENÜ
2022 erhielt die Ortsfeuerwehr Marbach ihr neues Tanklöschfahrzeug.
2022 erhielt die Ortsfeuerwehr Marbach ihr neues Tanklöschfahrzeug.
Mittweida
Striegistal: Neues Feuerwehrgerätehaus ist in Sicht
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Experten aus Dresden haben im Auftrag der Gemeinde den Brandschutz untersucht. Dabei kam heraus, dass die Einsatzkräfte schneller vor Ort sein könnten. Voraussetzung ist ein Neubau.

Im Auftrag der Gemeinde hatten die Experten der Emragis Sicherheitsingenieure GmbH Dresden 2024 eine Brandschutzbedarfsplanung erarbeitet. Welche Qualifikationen und Altersstruktur weist das Personal an den Standorten auf? Kann die Jugend Altersabgänge ersetzen? Welche Risikoobjekte gibt es, von Schulen über Mehrseithöfe bis zum Gewerbe, welche...
