Striegistal: Neues Feuerwehrgerätehaus ist in Sicht

Mittweida
Experten aus Dresden haben im Auftrag der Gemeinde den Brandschutz untersucht. Dabei kam heraus, dass die Einsatzkräfte schneller vor Ort sein könnten. Voraussetzung ist ein Neubau.
Im Auftrag der Gemeinde hatten die Experten der Emragis Sicherheitsingenieure GmbH Dresden 2024 eine Brandschutzbedarfsplanung erarbeitet. Welche Qualifikationen und Altersstruktur weist das Personal an den Standorten auf? Kann die Jugend Altersabgänge ersetzen? Welche Risikoobjekte gibt es, von Schulen über Mehrseithöfe bis zum Gewerbe, welche...
