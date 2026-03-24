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Marcus Kieslich hat sich zum Meister im Gewerk Maler und Lackierer qualifiziert.
Marcus Kieslich hat sich zum Meister im Gewerk Maler und Lackierer qualifiziert. Foto: Rita Türpe
Um an Bauteilen großer Nutzfahrzeuge Spezialbeschichtungen aufzubringen, kommen Lackier- und Spritzpistolen zum Einsatz. Die Arbeit erfordert große Präzision.
Um an Bauteilen großer Nutzfahrzeuge Spezialbeschichtungen aufzubringen, kommen Lackier- und Spritzpistolen zum Einsatz. Die Arbeit erfordert große Präzision. Foto: Rita Türpe
Die Auswahl des richtigen Lacks hängt vom Untergrund, den spezifischen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und weiteren Faktoren ab.
Die Auswahl des richtigen Lacks hängt vom Untergrund, den spezifischen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und weiteren Faktoren ab. Foto: Rita Türpe
Marcus Kieslich hat sich zum Meister im Gewerk Maler und Lackierer qualifiziert.
Marcus Kieslich hat sich zum Meister im Gewerk Maler und Lackierer qualifiziert. Foto: Rita Türpe
Um an Bauteilen großer Nutzfahrzeuge Spezialbeschichtungen aufzubringen, kommen Lackier- und Spritzpistolen zum Einsatz. Die Arbeit erfordert große Präzision.
Um an Bauteilen großer Nutzfahrzeuge Spezialbeschichtungen aufzubringen, kommen Lackier- und Spritzpistolen zum Einsatz. Die Arbeit erfordert große Präzision. Foto: Rita Türpe
Die Auswahl des richtigen Lacks hängt vom Untergrund, den spezifischen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und weiteren Faktoren ab.
Die Auswahl des richtigen Lacks hängt vom Untergrund, den spezifischen Anforderungen an die Widerstandsfähigkeit und weiteren Faktoren ab. Foto: Rita Türpe
Mittweida
Bester Lackierer-Meister kommt aus Altmittweida
Von Rita Türpe
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Marcus Kieslich aus Altmittweida hat den Meisterbrief in der Tasche und freut sich, nach drei intensiven Ausbildungsjahren endlich wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Marcus Kieslich hat seinen Meisterabschluss in der Tasche. Mit der Qualifikation hat der 32-Jährige aus Altmittweida Fachwissen und Können im Gewerk Maler und Lackierer nachgewiesen. Für seinen beruflichen Status als Leiter der Lackiererei eines Nutzfahrzeugbauers ist es ein Meilenstein. Auf die handwerkliche Expertise legt sein Arbeitgeber,...
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