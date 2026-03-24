Bester Lackierer-Meister kommt aus Altmittweida

Marcus Kieslich aus Altmittweida hat den Meisterbrief in der Tasche und freut sich, nach drei intensiven Ausbildungsjahren endlich wieder mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu können.

Marcus Kieslich hat seinen Meisterabschluss in der Tasche. Mit der Qualifikation hat der 32-Jährige aus Altmittweida Fachwissen und Können im Gewerk Maler und Lackierer nachgewiesen. Für seinen beruflichen Status als Leiter der Lackiererei eines Nutzfahrzeugbauers ist es ein Meilenstein. Auf die handwerkliche Expertise legt sein Arbeitgeber,... Marcus Kieslich hat seinen Meisterabschluss in der Tasche. Mit der Qualifikation hat der 32-Jährige aus Altmittweida Fachwissen und Können im Gewerk Maler und Lackierer nachgewiesen. Für seinen beruflichen Status als Leiter der Lackiererei eines Nutzfahrzeugbauers ist es ein Meilenstein. Auf die handwerkliche Expertise legt sein Arbeitgeber,...