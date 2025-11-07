Betrug, Körperverletzung, Urkundenfälschung: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln

Mittweida
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Betrug: Eine 34-Jährige aus Döbeln soll im April 2024 einem Dritten einen Ford für 5000 Euro verkauft haben. Das Fahrzeug verbrannte aber wohl eine große Menge Öl, sodass der Motorschaden unmittelbar bevorstand. Diesen Umstand soll die Frau verschwiegen haben und steht daher nun wegen Betrugs vor Gericht. 11. November, 13 Uhr, Sitzungssaal...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.