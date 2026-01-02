Beutezug in der Silvesternacht: Polizei erwischt Diebesduo auf frischer Tat

Die Polizei ertappt zwei Diebe in Döbeln. Zuvor hatte das Duo in Waldheim ein Mountainbike und einen Metalldetektor gestohlen. Was sonst noch bekannt ist.

Die Polizei hat zwei Diebe auf frischer Tat ertappt. Die Täter hatten in der Silvesternacht mehrere Keller in einem Wohnblock an der Hainichener Straße in Waldheim aufgebrochen. Sie stahlen ein grau-weißes Mountainbike („Focus") und einen Metalldetektor. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Am Neujahrsmorgen setzten sie ihren...