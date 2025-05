Brand in Einkaufsmarkt in Frankenberg

Ein Feuer im Sanitärbereich des Marktes führte zu einem Polizeieinsatz. Ein Verdächtiger steht im Fokus. .

In einem Einkaufsmarkt an der Jochen-Köhler-Straße in Frankenberg sind am Donnerstagnachmittag Beamte des Polizeireviers Mittweida nach einem Brandstiftungsdelikt zum Einsatz gekommen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Unbekannter im Herren-Sanitärbereich den Inhalt eines Mülleimers entzündet hatte, heißt es im Polizeibericht....