Brand von Batterien im Ärztehaus Mittweida: Schadenssumme ist hoch – Feuerwehr gibt Tipp für Akku-Besitzer

Mittweida
Im Ärztehaus Mittweida gerieten Batterien einer Notstromversorgung der Apotheke in Brand, es entstand starker Rauch. Zwei Menschen wurden verletzt – ein Premiereneinsatz für die Feuerwehr Mittweida.
Nach dem Brand von Batterien eines Notstromaggregats am Sonntag im Keller des Ärztehauses mit Apotheke an der Lauenhainer Straße in Mittweida ist der Betrieb der Einrichtungen am Montag regulär gestartet. Alle nötigen Maßnahmen seien eingeleitet und Versicherung, Reinigungsfirma und Vermieter informiert, sagte am Vormittag Michael Branzk,...
