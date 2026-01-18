Mittweida: Feuer in Ärztehaus mit Apotheke - Batterien geraten in Brand

Mittweida
Am Sonntagvormittag kam es in Mittweida in der Lauenhainer Straße zu einem Brand in einem Ärztehaus mit integrierter Apotheke. Was bisher bekannt ist.
Feuerwehreinsatz in Mittweida: In dem Gebäude in der Lauenhainer Straße befand sich laut Feuerwehr eine Notstromversorgung mit insgesamt 36 Batterien, von denen nach ersten Erkenntnissen gegen 11.30 Uhr 20 Batterien aus bislang ungeklärter Ursache in Brand gerieten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.