MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Sonntagvormittag brannte es in Mittweida in einem Ärztehaus mit Apotheke.
Am Sonntagvormittag brannte es in Mittweida in einem Ärztehaus mit Apotheke. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehrleute rückten mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an.
Die Feuerwehrleute rückten mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Batterien der Notstromversorgung in Brand.
Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Batterien der Notstromversorgung in Brand. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Am Sonntagvormittag brannte es in Mittweida in einem Ärztehaus mit Apotheke.
Am Sonntagvormittag brannte es in Mittweida in einem Ärztehaus mit Apotheke. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Die Feuerwehrleute rückten mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an.
Die Feuerwehrleute rückten mit vier Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften an. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Batterien der Notstromversorgung in Brand.
Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten Batterien der Notstromversorgung in Brand. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Mittweida: Feuer in Ärztehaus mit Apotheke - Batterien geraten in Brand
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntagvormittag kam es in Mittweida in der Lauenhainer Straße zu einem Brand in einem Ärztehaus mit integrierter Apotheke. Was bisher bekannt ist.

Feuerwehreinsatz in Mittweida: In dem Gebäude in der Lauenhainer Straße befand sich laut Feuerwehr eine Notstromversorgung mit insgesamt 36 Batterien, von denen nach ersten Erkenntnissen gegen 11.30 Uhr 20 Batterien aus bislang ungeklärter Ursache in Brand gerieten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.01.2026
2 min.
Mittweida: Unfall auf der Frankenberger Straße am Mittwochabend
Ein Kleinwagen ist am Mittwochabend auf der Frankenberger Straße in Mittweida mit einem Brückengeländer kollidiert.
Ein Kleinwagen prallte gegen ein Brückengeländer. Die Fahrerin wurde nach ersten Informationen verletzt. Was bislang bekannt ist.
Dietmar Thomas
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
10.01.2026
1 min.
Unfall in Mittweida: Frau nach Frontalzusammenstoß verletzt
In Mittweida sind zwei Autos zusammengestoßen, eine Fahrerin wurde verletzt.
Nach einer Kollision im Mittweidaer Ortsteil Tanneberg musste eine Frau von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Was war vorher passiert?
Dietmar Thomas
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
Mehr Artikel