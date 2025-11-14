Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die marode Brücke in Gadewitz soll abgebrochen und ersetzt werden.
Die marode Brücke in Gadewitz soll abgebrochen und ersetzt werden. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media/Archiv
Ulrike Jurk (l.) und Brigitte Gößel bei der Präsentation des Welterbe-Wanderweges in Halsbrücke.
Ulrike Jurk (l.) und Brigitte Gößel bei der Präsentation des Welterbe-Wanderweges in Halsbrücke. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Der Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt kam zur Einweihung in historischer Kleidung.
Der Augustusburger Bürgermeister Jens Schmidt kam zur Einweihung in historischer Kleidung. Bild: Knut Berger/Archiv
Mittweida
Brücke, Wanderweg, Wegweiser und Wunschbäume: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Gadewitz, Halsbrücke, Rochlitz und Augustusburg.

Gadewitz: Sie gilt als das Brückensorgenkind in Mittelsachsen und soll trotz Denkmalschutz abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden: die 150 Jahre alte Brücke in Gadewitz (Gemeinde Großweitzschen), die über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz führt. Der Technikausschuss des Kreistags hat jetzt für das Vorhaben rund 475.000 Euro für...
