Brücke, Wanderweg, Wegweiser und Wunschbäume: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Gadewitz, Halsbrücke, Rochlitz und Augustusburg.

Gadewitz: Sie gilt als das Brückensorgenkind in Mittelsachsen und soll trotz Denkmalschutz abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt werden: die 150 Jahre alte Brücke in Gadewitz (Gemeinde Großweitzschen), die über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz führt. Der Technikausschuss des Kreistags hat jetzt für das Vorhaben rund 475.000 Euro für...