Mittweida 28.05.2025

„Bücherwolke“ in Kriebstein: Warum an der Talsperre eine Bibliothek in acht Metern Höhe schwebt

An der Talsperre Kriebstein erhebt sich ein Baumhaus, das die Blicke auf sich zieht. Was macht den futuristisch anmutenden Bau so besonders, dass er unseren Alltag verändern könnte? Es regnet, als wir über die schmale Wendeltreppe den Aufstieg in die Bäume nehmen. „Den Regen nutze ich immer zum Wolke putzen", sagt Steffen Mäding. „Immer, wenn es nass ist, kriegt man den Blütenstaub am besten runter." Die „Bücherwolke" gehört zum Baumhaushotel „Kriebelland", das er an der Talsperre Kriebstein betreibt....