Bürgerenergiegenossenschaft in Rossau: 100 Tage - fast 100 Mitglieder

Die Bürgerenergiegenossenschaft "Wir machen Energie", eingetragen in Rossau, hat in den ersten 100 Tagen des Bestehens knapp 100 Mitglieder gewonnen. Das teilte die Genossenschaft mit. Kristina Wittig aus Hermsdorf, die ehrenamtliche Vorsitzende: "In den vergangenen 100 Tagen haben wir täglich spannende Gespräche geführt, viele an Bürgerenergie...