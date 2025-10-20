Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Rathaus am Markt von Frankenberg.
Das Rathaus am Markt von Frankenberg. Bild: Symbolbild/ Hendrik Jattke
Mittweida
Bürgermeister vs. AfD-Fraktionssprecher: Politische Spannungen in Frankenberg
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) und AfD-Fraktionssprecher Jürgen Stein sind aneinandergeraten. Was ist da los?

In einer E-Mail vom 20. August 2025 an Jürgen Stein soll der Bürgermeister geschrieben haben, Stein habe „erpresserische E-Mails mit Arbeitsanweisungen an die Verwaltung“ versendet. So steht es im Bürgerinformationssystem der Stadtverwaltung im Vorfeld der nächsten Stadtratssitzung. Daher will die AfD nun Akteneinsicht. Die Beratung des...
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
07.10.2025
1 min.
Frankenberg: Nicht genug Stadträte da – Sitzungen vertagt
Zwei Sitzungen des Stadtrates in Frankenberg wurden vertagt.
Zwei in der ersten Herbstferienwoche geplante Sondersitzungen finden nicht statt. Der Bürgermeister erklärt, wann die Themen besprochen werden sollen.
Franziska Bernhardt-Muth
14:30 Uhr
1 min.
Frankenberg will Amtshilfe beim Blitzen
Frankenberg, hier das Rathaus am Markt.
Der Landkreis soll künftig auch auf den kommunalen Straßen Frankenbergs blitzen dürfen. Was steckt dahinter?
Ingolf Rosendahl
22.10.2025
2 min.
Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert
Noch immer werden 13 tote Geiseln im Gazastreifen vermutet. (Archivbild)
Die Hamas hat bisher 15 der 28 getöteten Geiseln an Israel übergeben. Nach dem Waffenruhe-Abkommen fehlen jetzt noch die Überreste von 13 Entführten.
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
2 min.
Viele kaufen Adventskalender für sich selbst
Klassisch und beliebt: Adventskalender mit Schokolade.
Nicht nur was für Kinder: Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit gehört zu den schönsten überhaupt. Adventskalender sind laut einer Umfrage in etlichen Varianten beliebt, aber besonders in einer davon.
