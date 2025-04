Bürgermeisterwahl in Altmittweida: Jens-Uwe Miether erneut Ortschef

In Altmittweida ist am Sonntag der Bürgermeister gewählt worden. Nur der Amtsinhaber stand namentlich auf dem Zettel, weitere Vorschläge konnten jedoch gemacht werden.

Der parteilose Jens-Uwe Miether kann auch in den nächsten sieben Jahren die Geschicke der Gemeinde Altmittweida lenken. Am Sonntag wurde der Amtsinhaber zur Bürgermeisterwahl von den Bürgerinnen und Bürgern mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die Wahlbeteiligung lag beim dritten Urnengang in diesem Jahr für die Altmittweidaer nach den...