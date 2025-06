City-Bahn schickt Festival-Bahn zum Campusfestival Mittweida

Die Bahn verbindet Chemnitz und Mittweida mit musikalischen Beats. DJs legen in der Linie C14 auf. Das Studentenevent erwartet bis zu 1000 Besucher.

Das Campusfestival Mittweida und die City-Bahn Chemnitz starten wieder das Projekt Festival-Bahn. DJ Izzy und DJ stoehrlinski legen am 17. am 18. Juni (jeweils 17.14 Uhr ab Technopark) in einer regulären Bahn der Linie C14 Richtung Bahnhof Mittweida auf. „Bei diesem Projekt wollen wir zeigen, wie wir gemeinsam die Kunst- und Kulturszene der...