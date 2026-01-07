Corona und Grippe in Mittelsachsen: Warum der starke Rückgang jetzt täuscht

Die Grippezahlen in Mittelsachsen brechen ein, auch Corona geht zurück. Doch Fachleute warnen: Der Jahreswechsel könnte die Statistik nur kurz schönfärben.

In Mittelsachsen ist die Zahl der gemeldeten Grippefälle von zuletzt 139 auf 85 in der letzten Kalenderwoche des Jahres gesunken. Die Influenza-Inzidenz fiel damit auf 26,42 Fälle pro 100.000 Einwohner.