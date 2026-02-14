Infektionswelle in Mittelsachsen? So ist der Stand im Landkreis

Husten, Schnupfen, Magen-Darm: Grippe, Corona, Norovirus und RSV grassieren unterschiedlich stark in Mittelsachsen. Die aktuellen Meldedaten zeigen, dass Vorsicht weiter sinnvoll bleibt.

In Mittelsachsen ist die Grippewelle weiter auf hohem Niveau: Vergangene Woche wurden 252 Influenza-Fälle gemeldet. Das sind neun weniger als in der Woche davor. Seit Saisonbeginn im Oktober gab es im Landkreis damit 1567 Grippekranke.