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Könnte bald vorbei sein: die Erkältungswelle in Sachsen.
Könnte bald vorbei sein: die Erkältungswelle in Sachsen. Foto: Christina Sabrowsky/dpa
Könnte bald vorbei sein: die Erkältungswelle in Sachsen.
Könnte bald vorbei sein: die Erkältungswelle in Sachsen. Foto: Christina Sabrowsky/dpa
Gesundheit
Erkältungssaison in Sachsen: Deutlich mehr Tote durch Grippe und RSV als im Vorjahr
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
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Zum ersten Mal seit Jahresbeginn gehen Neuinfektionen mit RSV in Sachsen zurück. Der Vergleich mit der Vorsaison fällt gemischt aus – was auch mit der Impfmüdigkeit der Sachsen zu tun hat.

Entwarnung für Grippe und Corona, etwas Hoffnung bei Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV): Laut Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) könnte die Erkältungssaison zumindest teilweise bald vorbei sein. „Ein Ende der saisonalen Influenzawelle deutet sich an“, so die Wissenschaftler.
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