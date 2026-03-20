Erkältungssaison in Sachsen: Deutlich mehr Tote durch Grippe und RSV als im Vorjahr

Zum ersten Mal seit Jahresbeginn gehen Neuinfektionen mit RSV in Sachsen zurück. Der Vergleich mit der Vorsaison fällt gemischt aus – was auch mit der Impfmüdigkeit der Sachsen zu tun hat.

Entwarnung für Grippe und Corona, etwas Hoffnung bei Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV): Laut Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) könnte die Erkältungssaison zumindest teilweise bald vorbei sein. „Ein Ende der saisonalen Influenzawelle deutet sich an“, so die Wissenschaftler. Entwarnung für Grippe und Corona, etwas Hoffnung bei Infektionen mit dem Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV): Laut Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen (LUA) könnte die Erkältungssaison zumindest teilweise bald vorbei sein. „Ein Ende der saisonalen Influenzawelle deutet sich an“, so die Wissenschaftler.