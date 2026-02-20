Grippe zieht sich in Sachsen langsam zurück

Gesundheit
Die Neuinfektionen mit dem Influenzavirus sinken um ein gutes Viertel im Vergleich zur Vorwoche. Ein anderer Erreger zirkuliert dagegen zunehmend häufiger.
In der Woche vom 9. bis 15. Februar steckten sich 2208 Sachsen neu mit Grippe an. Laut dem Wochenbericht der sächsischen Landesuntersuchungsanstalt (LUA) sind damit die Influenza-Neuinfektionen erneut zurückgegangen, dieses Mal sogar um rund 27 Prozent. „Der Gipfel der diesjährigen Influenzawelle scheint überschritten zu sein, wobei die...
