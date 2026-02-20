MENÜ
Die Grippewelle in Sachsen scheint sich abzuschwächen.
Die Grippewelle in Sachsen scheint sich abzuschwächen.
Gesundheit
Grippe zieht sich in Sachsen langsam zurück
Von Sylvia Miskowiec
Die Neuinfektionen mit dem Influenzavirus sinken um ein gutes Viertel im Vergleich zur Vorwoche. Ein anderer Erreger zirkuliert dagegen zunehmend häufiger.

In der Woche vom 9. bis 15. Februar steckten sich 2208 Sachsen neu mit Grippe an. Laut dem Wochenbericht der sächsischen Landesuntersuchungsanstalt (LUA) sind damit die Influenza-Neuinfektionen erneut zurückgegangen, dieses Mal sogar um rund 27 Prozent. „Der Gipfel der diesjährigen Influenzawelle scheint überschritten zu sein, wobei die...
