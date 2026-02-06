Erkältungssaison in Sachsen: Erster RSV-Toter kommt aus Zwickau

Gesundheit
Infektionen mit Influenza und RSV nehmen weiter zu. Es gibt auch wieder mehr Coronaerkrankungen. Eine Entwicklung in den Kliniken lässt indes hoffen.
Influenza: 3420 Sachsen haben sich in der Woche vom 26. Januar bis 1. Februar mit Grippeviren infiziert, so die sächsische Landesuntersuchungsanstalt (LUA) in ihrem Wochenbericht. Das sind fünf Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt erkrankten seit Beginn der Erkältungssaison 20.357 Sachsen an der Virusgrippe. 95 von ihnen überlebten...
