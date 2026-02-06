MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gut auskurieren ist wichtig. Foto:
Gut auskurieren ist wichtig. Foto: Bild: Christin Klose/dpa
Gut auskurieren ist wichtig. Foto:
Gut auskurieren ist wichtig. Foto: Bild: Christin Klose/dpa
Gesundheit
Erkältungssaison in Sachsen: Erster RSV-Toter kommt aus Zwickau
Redakteur
Von Sylvia Miskowiec
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Infektionen mit Influenza und RSV nehmen weiter zu. Es gibt auch wieder mehr Coronaerkrankungen. Eine Entwicklung in den Kliniken lässt indes hoffen.

Influenza: 3420 Sachsen haben sich in der Woche vom 26. Januar bis 1. Februar mit Grippeviren infiziert, so die sächsische Landesuntersuchungsanstalt (LUA) in ihrem Wochenbericht. Das sind fünf Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt erkrankten seit Beginn der Erkältungssaison 20.357 Sachsen an der Virusgrippe. 95 von ihnen überlebten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:29 Uhr
5 min.
Gil Ofarims Leipziger Davidstern-Skandal: So viel Schmerzensgeld bekommt der Hotelmitarbeiter - und darum muss der Musiker schweigen
Murwillumbah: Ein nachdenklicher Gil Ofarim im australischen RTL-Dschungelcamp.
Seit Beginn der neuen Staffel von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ warten die Zuschauer auf neue Infos zum Davidstern-Skandal von 2021. Nun meldet sich Gil Ofarims Anwalt zu Wort.
Patrick Hyslop
18:10 Uhr
5 min.
Winterwetter führt zu Unfällen und legt Flughafen BER lahm
Viele Passagiere mussten ausharren.
Der DWD hat die Unwetterwarnung für den Nordosten Deutschlands aufgehoben, verweist aber auf "markante Glätte". Es kommt zu mehreren Unfällen, Blitzeis legt den Berliner Flughafen lahm.
16.01.2026
5 min.
Neuer Grippe-Höchststand in Sachsen – auch bei den Todesfällen
Fieber ist ein Zeichen für eine Grippeerkrankung.
60 Prozent mehr Neuinfektionen als in der Vorwoche: Welche Altersgruppen trifft die Grippewelle besonders? Und werden in Sachsens Krankenhäusern die Isolierbetten langsam knapp?
Kornelia Noack, Mia Bucher
18:00 Uhr
3 min.
Überholen in der Kurve: Ist diese Stelle im Erzgebirge besonders gefährlich?
Überholen nicht explizit verboten auf der B 180 bei Stollberg in Richtung Zwönitz.
Auf der B 180 hinter Stollberg ist Überholen nicht offiziell verboten – trotz eingeschränkter Sicht, wie ein Anwohner kritisiert. Er will ein Überholverbot. Wie stehen die Chancen?
Ulrike Abraham
30.01.2026
3 min.
Grippe in Sachsen: Darum stecken sich deutlich mehr Menschen an als im Vorjahr
Abwarten und Tee trinken: Die Grippewelle in Sachsen hält an.
Inzwischen sind bereits 17.000 Sachsen an Influenza erkrankt – doppelt so viele wie im Januar 2025. Dreimal mehr Patienten verstarben. Sachsens Chef-Infektiologe nennt zwei Gründe.
Sylvia Miskowiec
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel