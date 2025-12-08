Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Norbert Hein, hier als Märchenkönig im Vorjahr beim Konzert in Mittweida, ist tot.
Norbert Hein, hier als Märchenkönig im Vorjahr beim Konzert in Mittweida, ist tot.
So grüßte Norbert Hein als Märchenkönig auf vielen Plakaten.
So grüßte Norbert Hein als Märchenkönig auf vielen Plakaten.
Norbert-Hein als Martin Luther.
Norbert-Hein als Martin Luther.
Mittweida
Der Märchenkönig von Kriebstein ist tot - Trauer um Schauspieler Norbert Hein
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er war über viele Jahre das Gesicht des Mittelsächsischen Kultursommers: Nun hat Norbert Hein aus Freiberg im Alter von 80 Jahren für immer die Bühne des Lebens verlassen.

Er hat die Burg der Märchen in Kriebstein geprägt, er war Martin Luther und auch Casanova. All dies waren Rollen im Leben von Norbert Hein, die der Freiberger Schauspieler nicht nur verkörperte, sondern sie lebte. Nun heißt es auch für den Märchenkönig im roten Mantel: „Es war einmal“. Norbert Hein ist schon vor einigen Wochen im Alter...
