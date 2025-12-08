Der Märchenkönig von Kriebstein ist tot - Trauer um Schauspieler Norbert Hein

Er war über viele Jahre das Gesicht des Mittelsächsischen Kultursommers: Nun hat Norbert Hein aus Freiberg im Alter von 80 Jahren für immer die Bühne des Lebens verlassen.

Er hat die Burg der Märchen in Kriebstein geprägt, er war Martin Luther und auch Casanova. All dies waren Rollen im Leben von Norbert Hein, die der Freiberger Schauspieler nicht nur verkörperte, sondern sie lebte. Nun heißt es auch für den Märchenkönig im roten Mantel: „Es war einmal“. Norbert Hein ist schon vor einigen Wochen im Alter...