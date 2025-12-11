Stimmen zum Tod des Märchenkönigs von Kriebstein Norbert Hein: „Er hatte Heimatliebe ohne Ende“

Mittweida
Fast heimlich hat Norbert Hein die Bühne des Lebens verlassen. Schon im Oktober ist der Schauspieler verstorben. Über sein Privatleben ist wenig bekannt - Weggefährten erzählen nun viel Gutes.
Das Amt des Märchenkönigs von Mittelsachsen hatte Norbert Hein schon 2023 an seinen Nachfolger Frank Schleußing übergeben. Krone und Mantel behielt er, trug diese auch weiterhin ab und an in der Öffentlichkeit. Der Märchenkönig war die Rolle seines Lebens, die Bühne sein Wohnzimmer, der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) für fast...
