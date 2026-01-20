Die besten Bilder aus Mittelsachsen: Polarlichter verzaubern von Schloss Rochlitz bis Burg Kriebstein und Obermarkt Freiberg

Ein Lichtspiel der Farben hat am Montagabend für besondere Aufnahmen gesorgt. Schon mit bloßem Auge gut zu sehen waren spektakuläre Polarlichter über der Region Freiberg-Flöha-Mittweida-Rochlitz.

Es war die Nacht der Nächte für alle Polarlichtjäger. Die bunten Nordlichter haben den Nachthimmel über Mittelsachsen wie in vielen Regionen Deutschlands zu Wochenbeginn in spektakuläre Farben getaucht. Am späten Montagabend hielt es Fotografen und Schaulustige nicht mehr im Haus, als der Nachthimmel rot und grün schimmerte und...