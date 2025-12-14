MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diese fröhliche Runde kam am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Erlau zusammen.
Diese fröhliche Runde kam am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Erlau zusammen. Bild: Falk Bernhardt
Diese fröhliche Runde kam am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Erlau zusammen.
Diese fröhliche Runde kam am Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt in Erlau zusammen. Bild: Falk Bernhardt
 18 Bilder
Mittweida
Die Bilder zum dritten Advent: Weihnachtsmärkte von Hainichen bis Erlau und Lunzenau
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch am dritten Adventswochenende ist die Region in Festtagslaune. Hier kommen Bilder von den Weihnachtsmärkten in Erlau, Hainichen, Lunzenau und Sachsenburg.

Drei Tage Weihnachtsmarkt in Hainichen bedeuteten für den Weihnachtsmann nebst Engel drei Tage Einsatz für die Kinder. Sie wurden mit ihren Gedichten, Liedern und Geschichten auf der Bühne selbst zum Programm in der festlich beleuchteten Weihnachtswelt. Auf der Marktbühne und im Festsaal „Goldener Löwe“ wechselten sich Kinderprogramme,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:27 Uhr
4 min.
Höler-Traumtor verhindert Dortmunder Sieg in Freiburg
Lucas Höler (l.) traf sehenswert, Jobe Bellingham sah Rot.
Der BVB zeigt zunächst eine Reaktion auf die Turbulenzen unter der Woche, schwächt sich in Freiburg aber selbst. Nach einer Roten Karte gegen Bellingham schlagen die Breisgauer spät zu.
Christoph Lother, dpa
10.12.2025
4 min.
Von Schlossweihnacht Rochlitz bis Weihnachtsmarkt Lunzenau: Fünf Tipps für das dritte Adventswochenende
Am Samstag und Sonntag gibt es zum achten Mal die Rochlitzer Schlossweihnacht.
Der dritte Advent steht vor der Tür, und in Rochlitz und der Region gibt es viele besinnliche Stunden, einzigartige Erlebnisse und lohnenswerte Ziele. „Freie Presse“ hat einige Angebote zusammengefasst.
Falk Bernhardt
18:44 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau packen die Sensation: Rumpfkader gelingt das erste Sechs-Punkte-Wochenende der Saison
Torhüter Christian Schneider hatte am Wochenende großen Anteil an den beiden Siegen der Eispiraten Crimmitschau.
Nur 13 Feldspieler und ein etatmäßiger Torhüter standen dem Eishockey-Zweitligisten am Sonntag zur Verfügung. Der zeigte angesichts dessen eine Meisterleistung und belohnt sich mit einer Premiere.
Anika Zimny
10.12.2025
3 min.
Weihnachtsmärkte, Märchenbahn, Musik: Sieben Tipps für das dritte Adventswochenende zwischen Mittweida und Hainichen
Der Weihnachtsmarkt in Hainichen lädt von Freitag bis Sonntag zum Besuch ein.
Hainichen, Mittweida und Kriebstein bringen die Region am dritten Advent in Festtagslaune: mit Weihnachtsmärkten, Märchenbahn, Konzerten und Country-Sound ist für fast jeden Geschmack etwas dabei.
Manuel Niemann
13.12.2025
3 min.
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.
Irmela Hennig
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH – und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
Mehr Artikel