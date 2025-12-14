Die Bilder zum dritten Advent: Weihnachtsmärkte von Hainichen bis Erlau und Lunzenau

Auch am dritten Adventswochenende ist die Region in Festtagslaune. Hier kommen Bilder von den Weihnachtsmärkten in Erlau, Hainichen, Lunzenau und Sachsenburg.

Drei Tage Weihnachtsmarkt in Hainichen bedeuteten für den Weihnachtsmann nebst Engel drei Tage Einsatz für die Kinder. Sie wurden mit ihren Gedichten, Liedern und Geschichten auf der Bühne selbst zum Programm in der festlich beleuchteten Weihnachtswelt. Auf der Marktbühne und im Festsaal „Goldener Löwe“ wechselten sich Kinderprogramme,...