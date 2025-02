Die Woche in Mittelsachsen: Steigende Sport-Beiträge in Frankenberg und Wahlforum in Mittweida

Es ist wieder kalt in Mittelsachsen, der Landkreis aber in Bewegung. In dieser Woche geht es um Berufe, Handarbeiten, Kunst, Sport und auch die Bundestagswahl – mit prominenten Namen von AfD bis BSW.

Berufsorientierung ist in dieser Woche in Rochlitz das Thema: Am Mittwoch findet von 12.30 bis 17.30 Uhr im Bürgerhaus, Leipziger Straße 15, der Berufsorientierungstag (kurz Beo-Tag) statt. Dabei stellen sich knapp 40 Unternehmen, Hochschulen und Einrichtungen vor, zum Beispiel Vertreter aus dem Gesundheits- und Sozialbereich, der Bundespolizei...