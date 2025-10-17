Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Mittweida
Diebstahl, Betrug und Bedrohung: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Räuberischer Diebstahl: Ein 33-Jähriger aus Hamburg soll im Juni 2020 in Döbeln in einem Einkaufsmarkt zunächst von einem Kleidungsstück im Wert von circa 35 Euro das Preisschild entfernt und dann den Kassenbereich ohne Bezahlung passiert haben. Als ein Ladendetektiv ihn aufhalten wollte, kam es zu einer Rangelei. Dabei soll der Mann dem...
