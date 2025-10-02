Diebstahl in Rossau: Peugeot 3008 ist jetzt weg

Mittweida
Unbekannte haben das Fahrzeug in den vergangenen Tagen von einem Grundstück gestohlen.
Eine böse Überraschung gab es dieser Tage für den Besitzer eines Autos, das im Rossauer Ortsteil Schönborn-Dreiwerden auf einem Grundstück abgestellt war. Denn vom Fahrzeug fehlt jetzt jede Spur. Die Polizeidirektion Chemnitz informierte am Donnerstagnachmittag über den Diebstahl. Dieser muss sich zwischen Montag, 22. September, 0 Uhr, und...
