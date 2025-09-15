Digitale Anträge und lokale Servicestellen: Mittelsachsens Behörde kommt Bürgern entgegen

Mittweida
Verwaltungsdienste des Landratsamtes sollen in Rathäusern verfügbar werden. Wohngeldanträge und mehr könnten bald vor Ort und digital abgegeben werden.
Das Landratsamt will den Mittelsachsen mit seinen Verwaltungsdienstleistungen entgegenkommen und auch Servicestellen in Rathäusern der Kommunen nutzen. Das hat Landrat Sven Krüger (parteilos) angekündigt und nannte als Beispiel den Pflichtumtausch von Führerscheinen. So soll es ab dem vierten Quartal möglich sein, den neuen Führerschein auch...
