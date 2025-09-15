Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bisher muss man zur Abholung eines neues Führerscheins in die Führerscheinstelle Döbeln kommen.
Bild: Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Digitale Anträge und lokale Servicestellen: Mittelsachsens Behörde kommt Bürgern entgegen
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verwaltungsdienste des Landratsamtes sollen in Rathäusern verfügbar werden. Wohngeldanträge und mehr könnten bald vor Ort und digital abgegeben werden.

Das Landratsamt will den Mittelsachsen mit seinen Verwaltungsdienstleistungen entgegenkommen und auch Servicestellen in Rathäusern der Kommunen nutzen. Das hat Landrat Sven Krüger (parteilos) angekündigt und nannte als Beispiel den Pflichtumtausch von Führerscheinen. So soll es ab dem vierten Quartal möglich sein, den neuen Führerschein auch...
