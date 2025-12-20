Dittersbach: Mini-Weihnachtsmarkt mit großem Herz für Familien

Es war schon das 15. Hoffest im weihnachtlichen Ambiente auf dem Ferienhof Bischoff in Dittersbach. Familie, Freunde und Nachbarn halfen beim Aufbau.

Stephanie Selbig, Inhaberin des Ferienhofs Bischoff, freute sich: „Wir wollen unseren Vierseithof so nutzen, dass ganze Familien etwas davon haben. Die Eltern wissen, dass ihre Kinder nicht verloren gehen beim Basteln oder bei den Tieren. So können alle vor Weihnachten gemütlich zusammenkommen“, sagte sie. Neben Freunden und Nachbarn halfen...