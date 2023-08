Dramatischer Unfall auf S 201 bei Rossau: Kleintransporter landet im Feld

Ein Unfall hat sich am Samstagabend bei Rossau ereignet. Ein 65-jähriger Mann war mit einem Kleintransporter auf der S 201 in Richtung Mittweida unterwegs, als er gegen 19.30 Uhr ungefähr einen Kilometer nach der Einmündung zur Querstraße aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug kam, wie ein...