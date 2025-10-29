Drei Einbrüche, keine Heizung: Faschingsauftakt an der Talsperre Kriebstein auf Sparflamme

Die Schäden am Vereinsdomizil sind so schnell nicht zu beheben. Die Faschingsfete des KFC in Höfchen ist abgesagt. Dafür gibt es einen Auftakt in der Turnhalle in Kriebethal.

Drei Einbrüche mit zum Teil erheblichen Sachbeschädigungen haben dem Kriebethaler Faschingsclub (KFC) nicht nur die Feierlaune verdorben, aktuell sind ohne Heizung auch keine Veranstaltungen im großen Festsaal des Hotels und Resorts am Kriebsteinsee in Höfchen möglich. Die am 15. November dort geplante Abendveranstaltung zum Faschingsauftakt...