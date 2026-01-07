Nach mehreren Einbrüchen: KFC feiert nun doch Fasching in Kriebethal

Mittweida
Nach dem Testlauf im November lädt der Kriebethaler Faschingsclub nun wieder in die Turnhalle ein. Die berühmte Rosenmontagsparty soll aber an alter Wirkungsstätte in Höfchen steigen.
Die Turnhalle in Kriebethal bleibt vorerst die Spielstätte des Kriebethaler Faschingsclubs (KFC). Der Verein war zum Auftakt der fünften Jahreszeit in das Objekt in der Schulstraße umgezogen, da sein bisheriges Domizil im Hotel am Kriebsteinsee in Höfchen nach mehreren Einbrüchen unbrauchbar geworden war. Unbekannte Täter hatten dort den...
