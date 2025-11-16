Fasching in Not: Die unfreiwillige Rückkehr des KFC nach Kriebethal

Nach drei Einbrüchen war keine Feier mehr in Höfchen. Der beim Kriebethaler Faschingsclub musste in die Turnhalle umziehen. Wird dies die neue Heimstätte und wie geht es mit dem Rosenmontag weiter?

Der Einmarsch klappt wie am Schnürchen, die Besucher klatschen begeistert, der Schlachtruf sitzt: „Ein dreifaches: Das Papier - allemal“. Beim Kriebethaler Faschingsclub (KFC) war schon immer alles etwas anders. Statt „Helau“ gab und gibt es hier Papier. Und das nun wieder in einer Turnhalle unweit der Geburtsstätte des Vereins in... Der Einmarsch klappt wie am Schnürchen, die Besucher klatschen begeistert, der Schlachtruf sitzt: „Ein dreifaches: Das Papier - allemal“. Beim Kriebethaler Faschingsclub (KFC) war schon immer alles etwas anders. Statt „Helau“ gab und gibt es hier Papier. Und das nun wieder in einer Turnhalle unweit der Geburtsstätte des Vereins in...