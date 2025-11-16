Fasching in Not: Die unfreiwillige Rückkehr des KFC nach Kriebethal

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Kriebethaler Faschingsclub (KFC) marschierte am Samstag in der Turnhalle in Kriebethal auf.
Der Kriebethaler Faschingsclub (KFC) marschierte am Samstag in der Turnhalle in Kriebethal auf. Bild: Falk Bernhardt
Für 200 Besucher ist die Turnhalle in Kriebethal zugelassen, am Samstag wurde vor vollem Haus gefeiert.
Für 200 Besucher ist die Turnhalle in Kriebethal zugelassen, am Samstag wurde vor vollem Haus gefeiert. Bild: Falk Bernhardt
So sieht der Saal in Höfchen derzeit aus, zehn Jahre die Heimstätte des Kriebethaler Faschingsclubs.
So sieht der Saal in Höfchen derzeit aus, zehn Jahre die Heimstätte des Kriebethaler Faschingsclubs. Bild: Friedrich/KFC
Der Kriebethaler Faschingsclub hat mehrere Nachwuchstanzgruppen.
Der Kriebethaler Faschingsclub hat mehrere Nachwuchstanzgruppen. Bild: Falk Bernhardt
Beim Kriebethaler Faschingsclub tanzen nicht nur Mädchen und Frauen.
Beim Kriebethaler Faschingsclub tanzen nicht nur Mädchen und Frauen. Bild: Falk Bernhardt
Hier tagt sonst der Gemeinderat - nun die Umkleide für den KFC.
Hier tagt sonst der Gemeinderat - nun die Umkleide für den KFC. Bild: Falk Bernhardt
Der Kriebethaler Faschingsclub in der Turnhalle in Kriebethal.
Der Kriebethaler Faschingsclub in der Turnhalle in Kriebethal. Bild: Falk Bernhardt
Julia Müller und Jürgen Friedrich führen als Vorstandsvorsitzende und Präsident den KFC.
Julia Müller und Jürgen Friedrich führen als Vorstandsvorsitzende und Präsident den KFC. Bild: Falk Bernhardt
Der Kriebethaler Faschingsclub (KFC) marschierte am Samstag in der Turnhalle in Kriebethal auf.
Der Kriebethaler Faschingsclub (KFC) marschierte am Samstag in der Turnhalle in Kriebethal auf. Bild: Falk Bernhardt
Für 200 Besucher ist die Turnhalle in Kriebethal zugelassen, am Samstag wurde vor vollem Haus gefeiert.
Für 200 Besucher ist die Turnhalle in Kriebethal zugelassen, am Samstag wurde vor vollem Haus gefeiert. Bild: Falk Bernhardt
So sieht der Saal in Höfchen derzeit aus, zehn Jahre die Heimstätte des Kriebethaler Faschingsclubs.
So sieht der Saal in Höfchen derzeit aus, zehn Jahre die Heimstätte des Kriebethaler Faschingsclubs. Bild: Friedrich/KFC
Der Kriebethaler Faschingsclub hat mehrere Nachwuchstanzgruppen.
Der Kriebethaler Faschingsclub hat mehrere Nachwuchstanzgruppen. Bild: Falk Bernhardt
Beim Kriebethaler Faschingsclub tanzen nicht nur Mädchen und Frauen.
Beim Kriebethaler Faschingsclub tanzen nicht nur Mädchen und Frauen. Bild: Falk Bernhardt
Hier tagt sonst der Gemeinderat - nun die Umkleide für den KFC.
Hier tagt sonst der Gemeinderat - nun die Umkleide für den KFC. Bild: Falk Bernhardt
Der Kriebethaler Faschingsclub in der Turnhalle in Kriebethal.
Der Kriebethaler Faschingsclub in der Turnhalle in Kriebethal. Bild: Falk Bernhardt
Julia Müller und Jürgen Friedrich führen als Vorstandsvorsitzende und Präsident den KFC.
Julia Müller und Jürgen Friedrich führen als Vorstandsvorsitzende und Präsident den KFC. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Fasching in Not: Die unfreiwillige Rückkehr des KFC nach Kriebethal
Redakteur
Von Falk Bernhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach drei Einbrüchen war keine Feier mehr in Höfchen. Der beim Kriebethaler Faschingsclub musste in die Turnhalle umziehen. Wird dies die neue Heimstätte und wie geht es mit dem Rosenmontag weiter?

Der Einmarsch klappt wie am Schnürchen, die Besucher klatschen begeistert, der Schlachtruf sitzt: „Ein dreifaches: Das Papier - allemal“. Beim Kriebethaler Faschingsclub (KFC) war schon immer alles etwas anders. Statt „Helau“ gab und gibt es hier Papier. Und das nun wieder in einer Turnhalle unweit der Geburtsstätte des Vereins in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.10.2025
2 min.
„Unsere Existenz ist bedroht“ – Die Bilder nach dem Einbruch beim Faschingsclub in Kriebstein
 4 Bilder
Beim Kriebethaler Faschingsclub in Höfchen wurde auch die Heizung zerstört.
In dieser Woche wurde erneut ein Einbruch im Hotel „Am Kriebsteinsee“ in Höfchen entdeckt. Betroffen ist wieder der Kriebethaler Faschingsclub: Die Heizung wurde zerstört, die Schminke gestohlen.
Falk Bernhardt
17:30 Uhr
4 min.
„Ich mache hier etwas Sinnvolles“: Ärztin aus Mittelsachsen ist Seenotretterin auf dem Mittelmeer
Heike (l.) und Bernd Merkel hatten dieses Mal die Seenotretterin Nora zu „Kultur in der Kapelle“ nach Wiederau eingeladen.
Menschen in Seenot zu helfen, ist für Nora eine Selbstverständlichkeit. In Wiederau hat die aus der Region stammende Frau vom Einsatz für Geflüchtete berichtet. Vorurteile kann sie leicht entkräften.
Falk Bernhardt
13:15 Uhr
4 min.
„Lichterglanz“ im Erzgebirge: 120 Trucks sorgen für vorweihnachtliche Stimmung
 4 Bilder
Licht an: Die 120 geschmückten Trucks auf dem Kätplatz in Annaberg sind startklar für den Besucheransturm in den nächsten Stunden.
Auf 7000 Besucher schätzen Organisator Sven Meyer und die Polizei die Anzahl der Besucher am Samstag auf dem Kätplatz in Annaberg-Buchholz. Und die bekamen einiges zu sehen.
Antje Flath
17:30 Uhr
3 min.
Wird eine alte Spinnerei im Erzgebirge zur Indoor-Farm?
Anhand eines Modells der Spinnerei, zu dem auch die geplanten Gewächshäuser auf den Dächern gehörten, stellten Alexander Ostrovskis (links) und Leo Dinkelacker ihr Konzept vor.
Wo sich früher alles um die Textilproduktion drehte, könnten künftig Pflanzen und Pilze angebaut werden. Mit dieser Idee wollen zwei Studenten einen riesigen Venusberger Industriekomplex retten.
Andreas Bauer
29.10.2025
2 min.
Drei Einbrüche, keine Heizung: Faschingsauftakt an der Talsperre Kriebstein auf Sparflamme
Der Kriebethaler Faschingsclub feierte im Frühjahr seine 57. Saison im Saal in Höfchen.
Die Schäden am Vereinsdomizil sind so schnell nicht zu beheben. Die Faschingsfete des KFC in Höfchen ist abgesagt. Dafür gibt es einen Auftakt in der Turnhalle in Kriebethal.
Falk Bernhardt
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
Mehr Artikel