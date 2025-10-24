Drogen, Körperverletzung, Trunkenheitsfahrt: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Gefährdung im Straßenverkehr: Eine 51-jährige Zwickauerin war im September 2024 mit einem Auto in Höhe von Hainichen auf der A 4 unterwegs, obwohl sie 2,46 Promille Alkohol im Blut gehabt haben soll. In der Folge habe ihr Auto die Mittelleitplanke berührt, wobei ein Schaden von rund 2500 Euro entstand. Die Frau muss sich wegen Gefährdung im...