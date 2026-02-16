MENÜ
Die Wettiner-Kaserne wurde wahrscheinlich erst vor kurzem wieder Ziel eines Drohnenflugs.
Die Wettiner-Kaserne wurde wahrscheinlich erst vor kurzem wieder Ziel eines Drohnenflugs.
Mittweida
Drohnenüberflüge: Wurde die Bundeswehr in Frankenberg schon wieder ausgespäht?
Redakteur
Von Oliver Hach
In Sachsen gab es vergangenes Jahr mindestens 21 Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur. In der Kaserne in Frankenberg war es wohl nicht der erste Fall. Die Linke sieht eine Sicherheitslücke.

Im Oktober 2025 wurde in einem militärischen Objekt im Landkreis Mittelsachsen der Überflug einer Drohne erfasst. In der Statistik des bundeseinheitlichen Meldedienstes „Tatmittel Drohnen“ taucht der Vorfall als einer von insgesamt 21 sicherheitsrelevanten Drohnenflügen über Einrichtungen der kritischen Infrastruktur im vergangenen Jahr in...
Mehr Artikel