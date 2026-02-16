Drohnenüberflüge: Wurde die Bundeswehr in Frankenberg schon wieder ausgespäht?

In Sachsen gab es vergangenes Jahr mindestens 21 Drohnenflüge über kritischer Infrastruktur. In der Kaserne in Frankenberg war es wohl nicht der erste Fall. Die Linke sieht eine Sicherheitslücke.

Im Oktober 2025 wurde in einem militärischen Objekt im Landkreis Mittelsachsen der Überflug einer Drohne erfasst. In der Statistik des bundeseinheitlichen Meldedienstes „Tatmittel Drohnen" taucht der Vorfall als einer von insgesamt 21 sicherheitsrelevanten Drohnenflügen über Einrichtungen der kritischen Infrastruktur im vergangenen Jahr in